Eriksens træner skoser ledelsen for manglende opbakning

Christian Eriksens Inter sluttede Serie A-sæsonen stærkt af med en 2-0-sejr på udebane i sidste runde mod Atalanta i den direkte duel om andenpladsen.

En lidt ujævn sæson blev afsluttet flot, og Milano-klubben sluttede blot ét point efter Juventus, som efter at have sikret mesterskabet to runder før tid gik i stå.