Eriksens topbrag mod Juventus spilles søndag

I første omgang var den udskudt til midten af maj, men nu skal topkampen i Serie A mellem Juventus og Inter spilles på søndag bag lukkede døre.

Det skriver Juventus på fodboldklubbens hjemmeside.

Eriksen og co. skulle have mødt Juventus i den forgangne weekend, inden kampen blev udskudt på grund af frygt for spredning af coronavirus.

13. maj blev fastlagt som ny dato, men det er altså blevet ændret nu. Det sker, fordi den italienske regering onsdag besluttede, at alle sportsbegivenheder i Italien frem til 3. april skal afholdes bag lukkede døre.

De andre Serie A-kampe, der blev udskudt i sidste weekend, afvikles også i den kommende weekend.

Der er tale om opgørene Sampdoria-Verona, AC Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia og Udinese-Fiorentina.

Ændringen betyder, at de kampe, der skulle have været spillet i den kommende weekend, udskydes. Her skulle Inter have mødt Sassuolo, mens Juventus stod til at stå over for Bologna.

Det er ikke uvant for Inter at spille for tomme tribuner. Det gjorde Milano-klubben i sidste uge, da bulgarske Ludogorets var på besøg på San Siro i Europa Leagues 16.-delsfinale.

Italien er det land i Europa, der er hårdest ramt af coronavirus. Over 100 er døde af sygdommen i støvlelandet.

Søndagens kamp mellem Juventus og Inter fløjtes i gang på Allianz Stadium i Torino klokken 20.45.