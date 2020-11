Eriksens to straffemål sørger for sejr over Island

Men sejren kom først i hus efter et drama til slut, hvor Island fik udlignet til 1-1, inden et straffespark i overtiden sørgede for alle tre point til Danmark.

Den fortsatte søndag aften med en kneben sejr på 2-1 hjemme over Island i Nations League. Stimen har nu budt på fem sejre i træk.

Det danske fodboldlandshold er inde i en god vinderstime for tiden.

Med sejren har Danmark samtidig sørget for en spændende gruppefinale mod Belgien i den sjette og sidste gruppekamp.

Belgien, som søndag vandt hjemme over England, har 12 point efter 5 kampe, mens Danmark har to point færre på andenpladsen.

Danmark dominerede søndagens meget ensidige og lidt kedelige kamp mod Island. Danskerne havde bolden mest og spillede sig også frem til de fleste chancer.

Landstræner Kasper Hjulmand havde otte nye mand i startopstillingen i forhold til onsdagens 2-0-testsejr over Sverige.

Han benyttede tre stoppere i bagkæden, Jannik Vestergaard, Simon Kjær og Andreas Christensen, så backerne Daniel Wass og Jens Stryger Larsen kunne flyttes højt frem på banen.

Det gav bonus allerede kort inde i kampen, hvor der blev begået straffespark mod Wass, der fra sin position som højreback havde søgt ind i feltet og faldt til jorden efter kontakt med Ari Skúlason.

Christian Eriksen hamrede bolden højt ind i midten af målet og bragte Danmark foran 1-0 på straffesparket. Der var spillet 12 minutter.

Yussuf Poulsen havde også et flere gode muligheder, men RB Leipzig-angriberen kunne ikke ramme målet.

Defensivt stod Danmark stærkt med de tre stoppere, som havde godt styr på den ufarlige islandske offensiv, der ikke kom frem til noget som helst.

Den islandske angriber Albert Gudmundsson bragede ind i Kasper Schmeichel i slutningen af første halvleg.

Schmeichel fik et slag i hovedet og var groggy, da han forlod banen ud til pausesnakken.

Fra anden halvlegs start var det Frederik Rønnow, som vogtede det danske mål, mens Schmeichel kunne sunde sig.

Eriksen forsøgte sig med et kvalificeret langskud til at sparke anden halvleg i gang, men den islandske målmand Rúnar Alex Rúnarsson reddede til hjørnespark.

Island kom lige fra en stor skuffelse torsdag aften, hvor ønationen tabte til Ungarn og missede næste sommers EM-slutrunde.

Men islændingene virkede alligevel fyldt med energi og motivation under den afgående landstræner Erik Hamrén.

Island havde bare ikke nok at byde på offensivt. Bedste forsøg var et hovedstød fra indskiftede Victor Pálsson, som Rønnow fik reddet efter 79 minutter.

Med den smalle føring lurede Island dog hele tiden på en overraskelse.

Og Island fik udlignet til 1-1, da indskiftede Vidar Örn Kjartansson pludselig var alene igennem og med en flad afslutning passerede Rønnow efter 85 minutter.

Hjulmand skiftede angriberen Jonas Wind ind i stedet for Vestergaard, og Danmark pressede hårdt på for et mål.

I overtiden fik Danmark endnu et straffespark, da Yussuf Poulsen headede bolden på en islandsk arm i feltet.

Endnu en gang sørgede Eriksen for en sikker scoring fra pletten. Målet blev scoret to minutter inde i overtiden, og dermed sluttede det hele med lidt af et drama.

Det var Eriksens mål nummer 36 i landskamp nummer 102 for Danmark. Stjernen fra Inter har nu scoret fem mål i de seneste fem kampe under Hjulmand.

Nu resterer den på papiret nok vanskeligste opgave i Nations League, når Belgien onsdag aften venter på udebane.

Med en sejr over belgierne kan Danmark tage førstepladsen og gå videre som en af fire gruppeettere, der skal kæmpe om Nations League.