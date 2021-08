Eriksens redningsmænd takker for pris og fokus på hjertestop

Prisen hedder Uefa President's Award 2021 og gik til lægestaben, der var tilknyttet kampen i Parken: Mogens Kreutzfeldt, Frederik Flensted, Anders Boesen, Peder Ersgaard.

Den gik også til Uefas repræsentanter i Parken: Jens Kleinefeld og Valentin Velikov.

Endelig gik den til Simon Kjær, den danske landsholdsanfører, og landsholdets læge, Morten Boesen, samt fysioterapeut Morten Skjoldager, der også er tilknyttet det danske hold.

Simon Kjær var ikke til stede ved lodtrækningen i Istanbul, men landsholdsanføreren sagde nogle ord på en video, der blev vist på storskærm.

- Jeg vil gerne takke for prisen på vegne af hele holdet. Som anfører tager jeg imod prisen sammen med hele mit hold. Vi er meget taknemmelige for prisen, siger Kjær.

Landsholdslæge Morten Boesen var den første til at give Eriksen hjertemassage, og han husker tydeligt episoden 12. juni under Danmarks første EM-kamp mod Finland.

- En masse mennesker hjalp os den aften og de følgende dage. Det var en dramatisk aften for os alle. Det vigtigste er, at Christian har det godt, siger Morten Boesen.

Mogens Kreutzfeldt, der tidligere har været landsholdslæge, og som også bistod i Parken, vil gerne sætte yderligere fokus på hjertestop.

- Christian Eriksens kollaps viste, at vi kan redde liv med en hjertestarter.

- Jeg er taknemmelig for, at så mange har vist interesse for at lære en hjertestarter at kende. Det er let at redde et liv. Tak for det, siger Mogens Kreutzfeldt.