Eriksens manager vil genfinde momentum efter svær tid

Tottenham med Christian Eriksen på holdet har haft to dårlige uger i Premier League, hvor klubben er gået fra at ligne førsteudfordreren til suveræne Manchester City til at være nummer syv efter to nederlag og en uafgjort.

Tottenhams manager, Mauricio Pochettino, overvejer at lave ændringer i holdopstillingen og i taktikken for at få Tottenham tilbage på sejrskurs. Det siger han forud for lørdagens udekamp mod Watford.

- Vi er i en periode, hvor vi bliver nødt til at ændre holdets dynamik, for at vi kan vinde vores momentum tilbage. Det får vi en mulighed for at gøre mod Watford.

- Det er rigtig nok, at vi havde det meget svært mod Arsenal og West Bromwich, og at vi ikke spillede godt mod Leicester. Nogle gange skal man være mere kynisk og lidt heldig for at vinde kampene, siger Pochettino.

Han påpeger, at spillerne skal tage det mere roligt og ikke lade sig stresse til at tage forkerte beslutninger under kampene.

- Vi må acceptere den kritik, vi har fået, for når man ikke vinder, så gør man noget forkert. Vi skal reducere antallet af fejl, vi skal være solide, og vi skal være mere kyniske, siger Pochettino.

Tottenham har 16 point op til Manchester City på førstepladsen og fire point op til ærkerivalen Arsenal, der ligger på fjerdepladsen,

Midt i den mindre gode Tottenham-periode viste holdet klassen i Champions League. Med en udesejr på 2-1 i Dortmund sikrede englænderne sig førstepladsen i gruppe H foran Real Madrid allerede inden sidste spillerunde.