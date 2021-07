Eriksens hjertestop har sat spor hos OL-håb

For en måned siden sad Mia Blichfeldt foran tv'et og så med, da fodboldspilleren Christian Eriksen midt i et løb pludselig fik hjertestop under Danmarks åbningskamp mod Finland ved EM-slutrunden.

Flere danske sportsstjerner rejser i disse dage til OL i Tokyo med en påmindelse om, at livet er en skrøbelig størrelse.

Her så Blichfeldt en ung, veltrænet atlet - ligesom hende selv - kæmpe for livet.

- Det sætter en masse tanker i gang, for som sportsudøver presser vi vores krop hver dag. Når man selv er i sporten, så rammer det måske en endnu mere, for "gud - det kunne også ske for mig".

- Selvfølgelig er det sundt at dyrke motion, men vi ligger også på grænsen hele tiden. Om det så drejer sig om en skade, eller om det er livstruende som med Christian, siger Mia Blichfeldt.

Verdensranglistens nummer 12 har aldrig selv svævet mellem liv og død som Eriksen, der lykkeligvis overlevede.

I stedet døjer hun med et springerknæ, og Blichfeldt ved derfor, at det er en balancegang at passe på sin krop og jagte toppræstationer.

- Det er svært at navigere i. Det er ikke ligetil at skrue lidt ned, fordi man skal passe på helbredet, for så skruer vi samtidig ned for vores ambitioner, forklarer Blichfeldt.

Den 23-årige OL-debutant regner faktisk med, at hendes daglige knoklen for at udrette store ting på badmintonbanen vil få konsekvenser den dag, sportskarrieren er slut.

- Jeg er godt klar over, at det erhverv, jeg er i, slider på kroppen. Man vil få mén i den ene eller anden grad, siger hun og henviser til landstræner Kenneth Jonassen.

- Kenneth har fået opereret sine hofter to gange, så der vil være nogle ting efter karrieren, som man skal være opmærksom på, siger Blichfeldt.

Badmintonspilleren føler sig tryg ved de rammer, der tilbydes de danske landsholdsspillere.

- Ja, det synes jeg. Jeg får ikke tjekket hjertet, som Christian Eriksen har fået det. Det er ikke noget, vi får gjort, men jeg føler heller ikke, at jeg har vejrtrækningsproblemer eller lignede, så jeg er tryg, siger hun.

På flere måder er hun blevet påvirket af EM i fodbold, før det går løs ved OL i Tokyo.

Blichfeldt oplevede, hvordan danskerne samlede sig omkring EM, hvilket måske blev forstærket af Eriksens hjertestop og den efterfølgende uvished om hans tilstand.

Inde på banen slog holdkammeraterne ring om Eriksen, mens han fik hjertemassage. Da det stod klart, at han overlevede, begyndte den følelsesmæssige optur, og holdet nåede senere semifinalen.

- I ugerne op til EM og lige inden den første kamp havde man gået med en følelse af, at hele landet samlede sig. Det er også den følelse, jeg har, når jeg skal kæmpe til OL.

- Luften fløj lige ud af ballonen, da Eriksens hjerte stoppede. Jeg sad og græd. Men jeg er vanvittig imponeret over, hvordan holdet reagerede bagefter. Jeg tror, at de spillede så godt, fordi de rykkede tættere sammen.

- Jeg har ikke været fodboldfan før, men jeg fik fodboldfeber. Det fik mine veninder også, selv om vi ellers aldrig har interesseret os for fodbold. Vi blev suget ind i den stemning.

- Samme stemning har jeg omkring OL. Her tager badminton ikke afsted for sig og svømning for sig. Vi er alle sammen, siger Blichfeldt.

Badmintonspilleren, der rangerer som nummer 12 i verden, deltager i Tokyo ved sit første OL.

Hun indleder den olympiske badmintonturnering på søndag, hvor hun møder Hsuan-Yu Wendy Chen fra Australien i den første af to gruppekampe. Senere står Blichfeldt over for bulgarske Linda Zetchiri.