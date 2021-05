Eriksen vil have fuld spilletid i testkampe før EM

Serie A-vinderen har nemlig stadig en masse energi efter ligasæsonen, og han håber, at han får fuld spilletid i landsholdets to testkampe før EM mod henholdsvis Tyskland og Bosnien-Hercegovina onsdag og søndag i denne uge, så han kan stå endnu skarpere før slutrunden.

- Man skal spørge Hjulmand om, hvordan jeg skal doseres, men hvis man spørger mig, så vil jeg gerne spille to gange 90 minutter, for det er lang tid siden, jeg har spillet 90 minutter i en kamp, så det vil være rigtig fint.

- Jeg føler mig rigtig godt tilpas, min krop har det rigtig fint, så jeg føler mig ikke i fare for at blive udkørt.

- Jeg har ikke haft ferie i to år, men jeg havde seks-syv måneder, hvor jeg ikke spillede så meget fodbold, så jeg havde en masse energi tilovers på træningsbanen, siger Christian Eriksen.

Han henviser til perioden fra sidste sommer frem til januar i år. Her tilbragte han ofte hele kampe på Inters bænk eller måtte nøjes med slutminutterne.

Et sent sejrsmål i en pokalkamp mod lokalrivalen AC Milan var dog med til at vende op og ned på Eriksens sæson. Herfra fik han mere spilletid, og han føler også, at han havde en stor andel i Inters mesterskab.

- Udefra var det vendepunktet, i forhold til hvordan folk begyndte at kigge på mig som spiller, og de så, at jeg stadig var der.

- Min sæson har været med to sider. Jeg startede med ikke at spille så meget, og efterfølgende fra januar begyndte det at vende, og jeg begyndte at spille.

- Jeg kunne ikke forestille mig, at jeg skulle ende med at have så stor en andel i mesterskabet, som jeg fik i de sidste seks måneder, siger Christian Eriksen.

Efter at have generobret træner Antonio Contes tillid og vundet et italiensk mesterskab fik fynboen en overraskelse, da han hørte om Contes farvel til Inter i sidste uge.

- Det kom som en stor overraskelse, at han stoppede - det kom helt ud af det blå, netop som vi lige havde vundet. Jeg ved ikke, hvad der skal ske i Inter, og det har jeg heller ikke fokus på, for nu tænker jeg kun på EM, siger Christian Eriksen.

Mens Eriksen kunne fejre et italiensk mesterskab før EM, har landsholdskollegerne Kasper Schmeichel, Martin Braithwaite, Andreas Christensen også vundet forskellige titler i løbet af sæsonen, mens andre eksempelvis har opnået Champions League-pladser.

Eriksen satser på, at succesoplevelserne får en afsmittende effekt på EM-holdet.

- Jeg håber, at det giver et skub til mange af os, at vi kan tage den selvtillid med ind på landsholdet. Det er selvfølgelig et andet hold, men selvtilliden hjælper os helt sikkert, siger han.