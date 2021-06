Eriksen til holdkammeraterne: I er så seje

Christian Eriksen fulgte med på afstand, selv om han også var en slags hovedperson i Danmarks EM-kamp mod Belgien torsdag aften.

Selv om Danmark gik fra banen med et 1-2-nederlag, var Eriksen stolt af den indsats, som hans holdkammerater leverede, fem døgn efter at fynboen blev båret væk fra Parken efter at have modtaget behandling for et hjertestop.