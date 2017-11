Eriksen slår igen: Vi har mentaliteten til store kampe

Den danske stjerne var dog i fokus, da der mandag blev varmet op til Champions League-opgøret mellem Borussia Dortmund og Tottenham.

Her var der spørgsmål til Eriksen, som slog fast, at Tottenham har bevist nok til at tage udfordringerne op med de bedste klubber i Europa.

- Vi har vist i de store kampe, at vi kan konkurrere, lød svaret ifølge AFP fra Christian Eriksen på spørgsmål om, hvorvidt den engelske klub mangler mentaliteten til at vinde de store kampe.

- Vi slog eksempelvis Liverpool 4-1 på hjemmebane.

- Folk har behov for at snakke, og de (pressen, red.) har behov for at skrive noget.

- Først handlede det om, at de (Tottenham, red.) aldrig vinder på Wembley, men det hører vi ikke noget til mere, siger Eriksen.

Nederlaget til Arsenal kom efter pausen på grund af landskampe, men forinden vandt Tottenham på Wembley 3-1 over Real Madrid i en kamp, hvor Christian Eriksen også scorede.

Sejren betød, at englænderne blev sikre på pladsen i ottendedelsfinalen, mens Borussia Dortmund stadig teoretisk kan snuppe den anden plads videre i turneringen fra Real Madrid i gruppe H.

Tottenham har dog ifølge danskeren ikke tænkt sig at forære noget til Dortmund tirsdag i Tyskland.

- Vi havde en skuffende dag lørdag (mod Arsenal, red.), og det her er vores mulighed for at vise, at vi er bedre end i den kamp. Det er en meget vigtig kamp.

- Vi ved, at vi allerede er videre, men det vil betyde meget at gå videre som gruppevinder, siger Christian Eriksen.