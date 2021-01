Eriksen-skud hjælper Inter til straffespark i pokalsejr

Kampen i Firenze var blot to minutter fra at gå i straffesparkskonkurrence, men så scorede Romelu Lukaku sejrsmålet for Inter.

Inter er klar til kvartfinalerne i Coppa Italia efter en sejr på 2-1 over Fiorentina efter forlænget spilletid.

Christian Eriksen havde fået en sjælden plads i Inters startopstilling, og danskeren var stærkt involveret i målet, der førte til 1-0.

Eriksen startede senest inde for præcis en måned siden - 13. december - i en ligakamp mod Cagliari. Siden da er et enkelt indhop mod Sampdoria de eneste minutter, som Eriksen før onsdag var blevet noteret for.

I onsdagens pokalkamp indtog Eriksen en mere tilbagetrukket rolle, hvor han ofte var involveret i Inters opbyggende spil.

Inter-træner Antonio Conte har netop fremhævet pladsen som dybdeliggende playmaker som en mulig fremtidig rolle for danskeren.

Eriksen var altså også involveret, da Inter bragte sig foran i første halvleg.

Efter godt en halv times spil drev Christian Eriksen frem mod Fiorentina-målet og sendte et kraftfuldt skud afsted. Det ramte midt på målmand Pietro Terracciano, der dog ikke kunne gøre andet end at parere bolden.

Inters Alexis Sanchez var først på riposten, men ramte stolpen på sin afslutning. Han blev dog samtidig nedlagt af Terracciano, og efter VAR-gennemsyn pegede dommer Davide Massa på straffesparkspletten.

Arturo Vidal eksekverede med et fladt skud midt i målet til stillingen 1-0.

Kort efter fik Fiorentina tildelt et straffespark, men efter endnu et VAR-gennemsyn konkluderede dommer Massa, at der ikke var nogen forseelse.

Fiorentina kom bedst ud til anden halvleg, og det gav udligning efter godt ti minutter. Efter et vedholdende angreb endte bolden for fødderne af Christian Kouame, der fra en position uden for feltet, bragede bolden i målhjørnet.

Anden halvleg bød ikke på flere mål, og så måtte man ty til forlænget spilletid. Her havde Eriksen et godt langskud, der blev reddet ved stolpen.

Man begyndte at indstille sig på straffesparkskonkurrence, men efter 118 minutters spil headede Lukaku sejrsmålet ind i helt fri position i feltet.

Tirsdag snuppede Milan den første billet til kvartfinalerne ved at slå Torino i straffesparkskonkurrence. Napoli-Empoli og Juventus-Genoa spiller ottendedelsfinaler senere onsdag.