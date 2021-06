Eriksen skal leve med pacemaker

Fynboen skal have indopereret en avanceret pacemaker - også kendt som en ICD-enhed.

Via Dansk Boldspil-Unions (DBU) twitterprofil forklarer landsholdslæge Morten Boesen, at det er normal procedure at indoperere en hjertestarter i sådan en situation.

- Dette giver man efter hjertestop udløst af hjerterytmeforstyrrelse, siger han.

Et af de ubesvarede spørgsmål er, hvordan indgrebet kommer til at påvirke Christian Eriksens karriere. Om den teknisk stærke midtbanespiller kommer til at spille igen.

I sig selv behøver en pacemaker ikke at være afslutningen på Eriksens karriere, forklarer Anne Kaltoft, der er administrerende direktør for Hjerteforeningen og hjertelæge.

- Det at have en pacemaker er ikke i sig selv noget, der begrænser den fysiske aktivitet. Heller ikke hvis man dyrker professionel idræt, siger hun.

- Jeg synes, det er vigtigt, at man ikke får dramatiseret indgrebet, da det er et relativt lille indgreb at få indopereret en pacemaker.

Konklusionen om Eriksens karriere ligger næppe lige om hjørnet. Før man kan diskutere danskerens fremtid, er det først og fremmest vigtigt at finde ud af, hvad der fik Eriksens hjerte til at stoppe, påpeger hjertelægen.

Hvis Inter-spilleren har et brændende ønske om at fortsætte, skal han blot kigge mod sin tidligere holdkammerat Daley Blind for at finde håb.

Blind fik indopereret en ICD-enhed efter at have fået konstateret hjertemuskelbetændelse i 2019.

Det skete efter en kamp mod Valencia i Champions League, hvor Blind var svimmel og måtte tilses på banen.

Han blev undersøgt yderligere og opereret. Cirka to måneder senere var han i kamp igen.

Blind og Eriksen spillede sammen i Ajax fra 2008 til 2013. Da hollænderen så billederne fra Parken, var han så påvirket, at han overvejede sin deltagelse mod Ukraine.

- Da Christian opfordrede sine egne holdkammerater til at spille, traf jeg beslutningen om selv at spille, sagde Blind ifølge Reuters.

Kort før Danmarks anden gruppekamp mod Belgien satte landsholdsanfører Simon Kjær første gang på den voldsomme hændelse, han oplevede på nærmeste hold.

- Et chok, der vil sidde i mig - og i os alle sammen - for altid. Det eneste, der er vigtigt og betyder noget, er, at Christian er okay, sagde han via DBU's twitterprofil.