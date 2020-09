Christian Eriksen mødte ind i den danske landsholdslejr i Helsingør tirsdag, mens resten af spillerne allerede ankom til lejren i mandags. Eriksen var bevilget en dags ekstra ferie efter at have været i gang med 2019/20-sæsonen til og med Europa League-finalen for halvanden uge siden.

Eriksen skal finde sit gamle jeg på landsholdet

Christian Eriksen er udset til at få en nøglerolle på Kasper Hjulmands landshold. Her skal han bevise sig efter et halvt år med mindre spilletid end forventet.

Mundbind og en coronasikkerhedsafstand på et par meter var dog ikke de eneste forandringer for Eriksen, fra han senest stod i en lignende situation i november sidste år.

Med armene over kors og med et lidt fordækt fynsk smil lignede Christian Eriksen sig selv, da han tirsdag stod foran den danske presse i landsholdslejren som så mange gange før.

