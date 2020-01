Artiklen: Eriksen ser frem til at lære Antonio Conte bedre at kende

Dansk fodbolds største profil har bundet sig til italienske Inter frem til sommeren 2024, og som noget af det første ser Christian Eriksen frem til at lære træner Antonio Conte bedre at kende.

- Jeg lykkedes med at lære ham at kende, da jeg var i Tottenham, når vi var oppe mod hans Chelsea-mandskab, og det var meget vanskeligt.

- Jeg er spændt på at lære mere om ham og om, hvordan hans hold spiller, siger Christian Eriksen til Inter TV på sin første dag som Inter-spiller.

Danskerens skifte fra Tottenham har de seneste dage fyldt meget i de italienske medier, og da danskeren mandag var til lægetjek, stak han hovedet ud af vinduet til hyldest fra en stor skare Inter-fans.

- Jeg er meget spændt og kan ikke vente med at introducere mig selv til fansene. Jeg har allerede oplevet deres varme, det har været en fantastisk velkomst. Jeg har det godt, siger Christian Eriksen.

Danskeren nåede 305 kampe for Tottenham og bidrog med 69 mål og 89 målgivende afleveringer.

Flotte tal, men Eriksen har vanen tro ikke den store lyst til at tale om tal og statistik.

- Jeg er ikke rigtig en person, som tillægger statistik stor vigtighed, men jeg ved, at der er mennesker, som elsker at snakke om det. Tallene siger, at jeg gjorde det rigtig godt i England.

- Nu er det tid til en ny udfordring, og jeg er rigtig glad for at have fået muligheden for at spille i Serie A for et stort hold. Inter er en fantastisk klub, siger Christian Eriksen.

Eriksen havde kontraktudløb til sommer i Tottenham, og da han ikke ønskede at forlænge aftalen, var det igangværende transfervindue Tottenhams sidste chance for at få penge for ham.

Ifølge italienske Sky Sport betaler Inter i omegnen af 150 millioner kroner til Tottenham for at frigive Eriksen med det samme.

Derudover skal Inter også betale solidaritetspengene på fem procent af beløbet til Eriksens tidligere klubber. Det er omkring 7,5 millioner kroner.