Eriksen scorer første sæsonmål i ligaen i Inter-deler

Det var danskerens første sæsonmål i Serie A i kamp nummer 20. Eriksen er dog også kommet på tavlen i en Coppa Italia-kamp.

Før søndagens opgør havde Inter vundet 11 kampe i træk i Serie A, men trods pointtabet er der stadig godt med luft til andenpladsen.

Inter har ni point ned til lokalrivalerne fra AC Milan, der tidligere søndag vandt 2-1 over Genoa hjemme i Milano. Napoli ligger på femtepladsen.

Eriksen var endnu en gang med fra start på Inters midtbane, og den danske landsholdsspiller var i fokus i begge halvlege.

Først stod han bag et frispark, der på vejen ramte holdkammeraten Romelu Lukaku, før bolden fløj videre på stolpen.

Forinden havde Lukaku også ramt overliggeren, og i det hele taget var marginalerne ikke med ligaens førerhold.

Napoli havde på den anden side godt med medvind.

Napolitanerne kom foran på lidt af en tilfældighed ti minutter før pausen. Her greb Inter-målmand Samir Handanovic et ellers harmløst indlæg, før han stødte sammen med forsvarsspilleren Stefan de Vrij.

Bolden gled ud af hænderne på Handanovic og ind i målet. Målet førte Napoli til pause foran 1-0.

Inter insisterede på at få noget med hjem fra Napoli, og ti minutter inde i anden halvleg kom forløsningen for gæsterne.

Christian Eriksen var over bolden en meter uden for feltet, efter at en forsvarsspiller forsøgte at sparke bolden væk.

Danskeren hamrede resolut til bolden, som med stor kraft bragede fladt i fjerneste hjørne.

Eriksen forsøgte sig senere med et lumsk frispark, men bolden sejlede forbi mål.

I kampens sidste fase bølgede det frem og tilbage med chancer til begge mandskaber. Napolis Matteo Politano var tæt på at afgøre sagerne, da han hamrede bolden på overliggeren med et lille kvarter igen.

Men det blev ved lige ved og næsten.