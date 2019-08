Eriksen og co. handler stort ind efter dødvande

I de to efterfølgende transfervinduer var der usædvanligt nok ingen nye spillere til truppen.

Det gjorde Tottenham til den første klub i Premier League siden 2003, der ikke købte en spiller i et åbent sommervindue.

Denne sommer har klubben dog ageret anderledes, efter at Christian Eriksen og co. sikrede deltagelse i Champions League for fjerde år i træk og senest var i finalen 1. juni mod Liverpool.

Torsdag bekræftede Tottenham, at argentinske Giovani Lo Celso er hentet i spanske Real Betis på en etårig lejeaftale med option på at gøre kontrakten permanent om et år.

Ifølge Sky Sports vil det koste Tottenham 55 millioner pund (cirka 445 millioner kroner).

23-årige Lo Celso dukkede op i argentinske Rosario og skiftede til Paris Saint-Germain, hvor han tiltrådte i begyndelsen af 2017. I den seneste sæson har den offensive midtbanespiller været i spanske Real Betis, som først lejede ham og siden købte ham fri.

I den seneste sæson i Primera Division scorede han 16 gange i 45 kampe

Han er noteret for 19 landskampe for Argentina.

Torsdag var i det hele taget lidt travl for Tottenham, som også bekræftede købet af alsidige Ryan Sessegnon, der kan spille både defensivt og offensivt i venstre side, i Fulham på en aftale frem til 2025.

Ifølge Reuters kan prisen på 19-årige Sessegnon ende på 30 millioner pund (cirka 242 millioner kroner).

Tidligere i transfervinduet købte Tottenham 22-årige Tanguy Ndombele i franske Lyon. Her var prisen i første omgang 60 millioner euro (cirka 448 millioner kroner), men den kan stige med 75 millioner kroner.

18-årige Jack Clarke blev også hentet denne sommer i Leeds for et beløb lidt over 80 millioner kroner, hvorefter han blev udlånt for den kommende sæson til netop Leeds.

Christian Eriksen meddelte tidligere denne sommer, at han gerne ville prøve noget nyt, men torsdag var der intet nyt om, at danskerens situation skulle have ændret sig.

Det engelske transfervindue lukkede kun for køb af spillere torsdag klokken 18 dansk tid. Klubberne kan stadig sælge til klubber i andre lande, hvor transfervinduerne stadig er åbne.