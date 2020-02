Christian Eriksen (til venstre) har indtil videre spillet to kampe for Inter, og søndag venter et lokalderby mod AC Milan. Inter-træner Antonio Conte (i midten) skal forsøge at få den danske midtbanespiller til at lære spillestilen at kende på Milano-mandskabet.

Eriksen og Zlatan vækker Milano fra dvale

Christian Eriksen og Simon Kjær kan stå over for hinanden i søndagens Milano-derby. Forfatter kalder Eriksens Inter-skifte for et signal om Serie A's fremgang.

De to slumrende storklubber i Milano, Inter og AC Milan, er ved at vågne op, og den italienske Serie A dufter igen lidt af tidligere tiders storhed.

