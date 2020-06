Eriksen laver spektakulært mål i Inters pokalexit

Christian Eriksen viste lørdag, at coronapausen ikke har frarøvet danskeren hans gode sparketeknik.

Med et mål scoret direkte på hjørnespark sendte Eriksen Inter i front på utrolig vis få minutter inde i pokalsemifinalen mod Napoli. Desværre for Milano-klubben var det imponerende mål ikke nok til at booke plads i finalen mod Juventus.