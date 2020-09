Eriksen jagter kampminutter: Jeg har spillet for lidt i Inter

- Jeg ville gerne have spillet mere, end jeg har gjort. Jeg er kommet derned for at spille fodbold og vinde trofæer. Det er trænerens beslutning, om jeg skal spille mere.

- Måske har tilvænningen taget lidt længere tid, end jeg havde håbet på, men efter den her landsholdssamling starter en ny sæson, og jeg håber at starte på nul som alle andre, siger Christian Eriksen.

Hans første halvsæson i Inter har kastet fire mål og tre måloplæg af sig. Fynboen mener ikke, at han har underpræsteret, men medgiver også, at han ikke har ramt sit højeste niveau i Inter.

- Jeg ved ikke, hvad der ikke har fungeret. Selvfølgelig har jeg ikke været så afgørende som førhen, og som man forventer, at jeg er med mål og assister. Det er det, det handler om.

- Men jeg synes ikke, jeg har spillet nogen dårlige kampe, jeg har bare ikke været prangende, siger Christian Eriksen.

Inter-træner Antonio Conte har givet ham ni startpladser, men kun to gange er Eriksen blevet på banen kampen ud - begge gange mod Ludogorets tilbage i februar, før coronavirus sendte fodboldsæsonen på pause.

Danskeren har ikke opsøgt en forklaring på, hvorfor han siden hen ofte har været bænket.

- Når et hold vinder, behøver man ikke spørge, hvorfor man ikke spiller. Man må kæmpe til træning for at få en mulighed for at spille igen.

- Vi nåede til finalen i Europa League, så jeg kan ikke bebrejde nogen for, at jeg ikke har spillet, for vi har gjort det godt, siger Eriksen.

Selv om han ønsker mere spilletid, har han umiddelbart ingen planer om at søge væk fra Inter, inden transfervinduet lukker 5. oktober.

- Jeg aner ikke, om jeg kunne finde på at søge væk. Det er ikke noget, jeg har i tankerne overhovedet. Lige nu har jeg mine tanker på landsholdet, og bagefter har jeg mine tanker på klubholdet.

- Så må vi se, hvordan den nye sæson starter og forløber, men jeg har ikke nogen tanker om andet end at skulle være i Inter lige nu, siger han.

Spørgsmål: Så hvor stor er sandsynligheden for, at du spiller i Inter 6. oktober?

- 6. oktober? Stor. Jeg har stadig kontrakt i fire år, så jeg tror, at jeg er der et stykke tid endnu, siger Eriksen.

Det kan komme landsholdet til gode, at Eriksen ikke er fysisk træt efter en komprimeret, coronapræget afslutning på Serie A-sæsonen og de afsluttende Europa League-kampe.

Han melder sig i hvert fald frisk til at spille alle minutter mod Belgien og England i Nations League lørdag og tirsdag.

- Jeg er uden tvivl i form til at spille to gange 90 minutter. Som I jo ved, har jeg ikke spillet så helvedes meget i de seneste seks måneder, som jeg har været vant til, så jeg er fit for fight, siger Eriksen.