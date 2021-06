Eriksen-hændelse vækker grimme minder for Hjulmand

Da Christian Eriksen faldt til jorden 42 minutter inde i EM-premieren, vækkede det grimme minder for Hjulmand.

- Jeg er selv rigtig berørt af det. Som træner har jeg selv været involveret i en situation, hvor vi var ved at miste en på banen. Jeg kan mærke, at det betyder noget, sagde han på pressemødet efter kampen.

Uden at nævne ham ved navn er det sandsynligt, at landstræneren refererer til den tidligere fodboldspiller Jonathan Richter.

Richter blev ramt af et lyn under en træningskamp i sommeren 2009, hvor den nuværende landstræner var assistenttræner i FC Nordsjælland for Morten Wieghorst, der i dag er Hjulmands assistent på landsholdet.

Richter overlevede ulykken, men måtte efterfølgende have bortamputeret sit venstre underben.

I lørdagens EM-kamp kollapsede Eriksen på banen og modtog hjertemassage i minutterne efter. Han kom siden til bevidsthed og var i stand til at tale med landsholdslæge Morten Boesen, mens han blev båret ud til ambulancen.

Episoden mindede danskerne om det vigtigste i livet.

- Jeg kan se efterfølgende, at alle spillerne rækker ud efter deres familie og forsøger at få facetimet. Jeg fik lige et glimt af min egen familie også. Det er sådan noget, som sådan en situation gør, sagde Hjulmand.

Finland scorede på sin eneste chance i kampen og vandt 1-0. Danmark møder Belgien i næste gruppekamp torsdag.