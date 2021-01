Eriksen får mere træner-ros efter Inter-sejr

I midten af ugen blev danskeren matchvinder med et frisparksmål, da Inter slog AC Milan med 2-1, og lørdag indtog Eriksen igen en afgørende rolle for Inter-mandskabet.

Christian Eriksen er måske i gang med at få sit gennembrud i Inter efter et svært år i den italienske topklub.

Midtbanespilleren fremprovokerede således et selvmål, da Inter bragte sig foran med 1-0 i en 4-0-sejr over Benevento.

Bagefter var der ros fra assistenttræner Cristian Stellini, der stod med ansvaret på sidelinjen, da cheftræner Antonio Conte var i karantæne.

- Han gør det godt til træning, og nu får han sine chancer. Han bruger sin intelligens til at præstere godt.

- Her til aften gjorde han det virkelig godt. Han er en ressource, som vi har arbejdet en hel del med. Det har han også selv, siger Stellini.

I slutningen af 2020 fik Christian Eriksen stort set ikke spilletid, og et salg var på tale. Det er ikke længere tilfældet.

- Vi holder fast i ham, for han er en fodboldspiller på højt niveau, siger assistenttræneren.

I lørdagens sejr over Benevento var det blot femte gang i denne sæson i Serie A, at Christian Eriksen startede på banen for Inter.

Efter syv minutter sendte han et frispark ind i feltet, som Beneventos Riccardo Improta sendte i eget mål til 1-0.

I midtugen blev danskeren sendt på banen i det 88. minut i en pokalkamp mod AC Milan. Dybt inde i overtiden scorede han sejrsmålet til 2-1 direkte på frispark.