Eriksen er fortsat fraværende ved landsholdets træning

Åge Hareide gav tirsdag udtryk for håb om, at Tottenham-stjernen kunne komme med til onsdagens træning.

Det meddeler Danmarks landstræner, Åge Hareide, forud for træningen onsdag formiddag.

En forudsætning for dette var dog, at Christian Eriksens kæreste, Sabrina Kvist, skulle have født parrets første barn forinden.

Senere tirsdag fik Hareide dog en anden besked fra sin stjernespiller, som har udskudt sit comeback i Helsingør.

- Jeg har ikke snakket med Christian i dag (onsdag, red.), men jeg snakkede med ham i går, og der sagde han, at han håbede at kunne være her torsdag.

- Vi skal tage holdbillede torsdag, så han bliver nødt til at være her, siger Åge Hareide og slår op i et grin.

Fødslen skal ske i Odense, hvor Christian Eriksen har opholdt sig de seneste dage.

Ifølge landstræneren vil det være en unødvendig stressfaktor for Eriksen at køre til træning i Helsingør for at køre tilbage til sin kæreste i Odense bagefter.

- Jeg har sagt, at han skal blive der, indtil alt er på plads, så han ikke skal køre frem og tilbage på motorvejen, for det er en stressfaktor. Så han bliver i Odense, til alt er overstået, sagde Åge Hareide tirsdag.

Holdkammeraterne har selvsagt noteret sig Eriksens fravær i VM-lejren, men tillægger det ikke stor vægt, så længe der ikke er kampe med point på spil. Det siger angriberen Yussuf Poulsen.

- Vi savner hans gode humør, men ellers er det ikke noget, man lægger så meget mærke til.

- Vi mærker det ikke ude på træningsbanen, der kan vi godt klare os uden ham.

- Men i kamp har vi selvfølgelig brug for ham, det kunne man også se mod Sverige, siger Yussuf Poulsen med henvisning til lørdagens 0-0-kamp i Stockholm.

Danmark møder lørdag Mexico i Brøndby i den afsluttende VM-testkamp.

11. juni rejser den danske trup til Rusland, hvor VM-slutrunden spilles.

16. juni møder Danmark Peru i danskernes første kamp i gruppe C.

Senere skal Danmark også møde Australien og Frankrig ved VM.