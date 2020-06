Eriksen efter assist: I har ikke set den ægte Christian endnu

Christian Eriksen har fået en god start for Inter efter genoptagelsen af sæsonen.

Sidste søndag scorede den danske landsholdsspiller mod Napoli i pokalsemifinalen, og søndag lavede han en assist mod Sampdoria i Serie A.

Men danskeren mener, at det kan blive endnu bedre.

- I har ikke set den ægte Christian Eriksen endnu, siger han til mediet Sky Italia ifølge Inters hjemmeside efter Inters sejr på 2-1 over Sampdoria søndag.

- Jeg kan blive endnu bedre, og jeg håber på at score mere. Jeg gjorde det mod Napoli, men det hjalp ikke holdet, så det betyder ikke noget for mig, og det var bare en heldig afslutning, siger han.

Christian Eriksen lavede sin assist efter ti minutter til den belgiske angriber Romelu Lukaku.

I anden halvleg fik han også selv chancen for at score, men skuddet fik ikke nok kraft.

- Jeg havde et par gode chancer, og jeg var muligvis for utålmodig ved flere af skuddene, det skal jeg gøre bedre i fremtiden.

Christian Eriksen siger, at han er glad for, at han valgte at tage til Inter i januar.

- Det bliver hele tiden bedre og bedre, og jeg er stolt over at være her, og at Inter ville have mig.

- Det er ærgerligt, at vi ikke kan opleve atmosfæren på stadionet, som tilskuerne skaber, men alt går rigtigt godt, siger Christian Eriksen.