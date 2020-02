Eriksen assisterer i Inters avancement i Europa League

Det stod klart torsdag aften for tomme tribuner i Milano, da Inter vandt returopgøret i 16.-delsfinalen mod Ludogorets med 2-1.

Dermed avancerede Inter på sin hjemmebane med en samlet sejr på 4-1 over bulgarerne i et opgør, hvor udbruddet af coronavirus i Italien betød, at kampen blev spillet uden tilskuere.

Christian Eriksen scorede sit første mål for Inter i det første opgør i Bulgarien, som Inter vandt 2-0, og danskeren markerede sig igen i returkampen.

Ludogorets skabte dog først spænding, da gæsterne kom foran 1-0 efter 26 minutter, men seks minutter senere stod Eriksen bag udligningen.

Danskeren afleverede på det helt rigtige tidspunkt til Cristiano Biraghi, som fra en ganske spids vinkel flot sparkede bolden i mål til 1-1.

Dermed så det svært ud for bulgarerne, der samlet var bagud 1-3, og Romelu Lukaku gjorde det endnu vanskeligere dybt inde i første halvlegs tillægstid, da han i to omgange headede Inter foran 2-1.

Nede med 1-4 samlet lykkedes det ikke Ludogorets at ændre udfaldet, og dermed måtte gæsterne sige farvel til turneringen.

Torsdag lød den seneste opdatering fra Italien på en samlet dødstal på 17 personer som følge af coronavirus. Antallet af bekræftede tilfælde var på 650.

Langt de fleste tilfælde er i de nordlige regioner Lombardiet og Veneto.

I Lombardiet er ti byer blevet lukket ned i et forsøg på at bekæmpe det hidtil største udbrud af coronavirus i Europa.

Christian Eriksen skiftede i slutningen af januar til Inter efter seks et halvt år i Tottenham. Torsdagens optræden var hans ottende for Milano-klubben.

Ajax nåede i seneste sæson semifinalen i Champions League, men i denne sæson blev 16.-delsfinalen i Europa League endestation for det hollandske hold.

Ajax vandt godt nok 2-1 hjemme over spanske Getafe, som kom foran 1-0 allerede efter fem minutter ved Jaime Mata.

Den brasilianske angriber Danilo udlignede dog fem minutter senere, og Ajax vandt kampen på et spansk selvmål i anden halveg.

Da Getafe vandt det første opgør 2-0, er det spanierne, der er videre til ottendedelsfinalerne, hvor der trækkes lod fredag.