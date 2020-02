Christian Eriksen kan få prisen som årets fodboldspiller for femte gang.

Eriksen, Schmeichel, Delaney og Poulsen kæmper om pris

Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Thomas Delaney eller Yussuf Poulsen.

En af disse fire landsholdsspillere bliver årets fodboldspiller hos herrerne i 2019, efter at de onsdag blev nomineret til prisen af Dansk Boldspil-Union.

Det skriver DBU på sin hjemmeside.

Det er alene de danske fodboldfans, der bestemmer, hvem der skal have prisen. Således åbnede en afstemning onsdag, og den kører frem til 21. februar.

Schmeichel har fået prisen tre af de seneste fire år, nemlig i 2015, 2016 og 2018, mens Eriksen modtog hæderen i 2011, 2013, 2014 og 2017.

Spillerforeningen har allerede kåret sit bud på årets fodboldspiller for 2019. Her fik Schmeichel prisen, mens Eriksen og Delaney var de to andre nominerede.

Hos kvinderne er Pernille Harder, Rikke Sevecke, Sanne Troelsgaard og Sofie Svava nomineret til prisen hos DBU.