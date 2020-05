Eriksen: Jeg har ikke rørt en bold i syv uger

Først to ugers corona-karantæne på Inters træningsanlæg, så to ugers karantæne i Odense, og nu senest to uger i en sparsomt møbleret lejelejlighed i Milano.

Det har været en omtumlet tid for en af Danmarks største fodboldstjerner, Christian Eriksen, der i januar skiftede fra Tottenham til Inter.

Efter en indledning på Inter-opholdet med sparsomt spilletid blev Italien ekstremt hårdt ramt af pandemien og lukkede helt ned, og Eriksen har holdt formen ved lige i parkeringskælderen under lejligheden.

- Jeg har talt op. Der er cirka 70 meter fra den ene ende af parkeringskælderen til den anden. Jeg kan løbe 35 meter, så kommer der et sving, og så de sidste meter.

- Jeg har ikke rørt en bold i syv uger. Det er den længste pause uden fodbold i mit liv, siger Christian Eriksen i et stort interview med Jyllands-Posten.

Klubben har sendt træningsprogrammer, og ud over løbeturene i parkeringskælderen har Eriksen en spinningcykel, som klubben har udstyret alle spillere med. Hver anden dag har holdet mødtes til fællestræning via computeren.

Mandag blev der dog åbnet op for, at de italienske Serie A-klubber kan træne på deres respektive anlæg med individuel træning.

Eriksen har savnet kontakten med den runde kugle.

- Jeg er næsten ikke rastløs mere, men jeg savner helt vildt at røre en bold. Det er trods alt ikke det samme at spille bold op ad væggen sammen med Alfred (Eriksens søn, red.), siger Eriksen.

Det er uvist, hvornår Serie A igen kan komme i gang, og om det overhovedet er muligt, men klubberne har et bredt ønske om at færdigspille sæsonen.

Juventus fører ligaen med 63 point foran Lazio med 62. Inter, der har spillet en kamp mindre, er noteret for 54 point.