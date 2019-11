Eriksen: Flovt hvis det er samme græstæppe til EM

En af dem var Christian Eriksen, der blev dobbelt målscorer. Han mener, at en bedre bane kunne have givet en endnu større dansk sejr.

- Det var en rigtig dårlig bane, og den gav os svære betingelser. Vi spillede mod et hold, som stod meget defensivt og lavt på banen, og der har man behov for at kunne flytte bolden hurtigt, i stedet for man skal tænke på at tage to-tre berøringer hver gang, fordi bolden hopper og danser.

- Det vil være lidt flovt, hvis den er sådan til EM. Det tror jeg også godt, at folkene bag EM ved. Jeg tror, at de fleste gerne vil have en god bane til en slutrunde, og jeg tror, at Uefa har en del krav til banen, inden EM skal spilles.

- Så vi må håbe, at den er noget bedre i juni, siger Eriksen.

Landsholdsanfører Simon Kjær var heller ikke begejstret for græstæppets beskaffenhed i Parken.

Han er dog glad for, at det var en på papiret og i praksis nem kamp, at underlaget drillede det danske spil, fordi kampen alligevel blev vundet i sikker stil.

- Vi kan vel alle sammen se, at det ikke var en god aften for banen. Der sker forhåbentlig noget med banen, hvis vi skal spille EM på den.

- Men jeg er glad for, at banen var sådan her mod Gibraltar end mod andre hold. Det er ikke til vores fordel, når den er sådan.

- Vi blev nødt til at have to-tre berøringer hele tiden, og selv om vi gerne ville spille fodbold, så tog det hele lidt længere tid, og derfor kunne de nå at sideforskyde og lukke rummene, siger anføreren.

Målmand Kasper Schmeichel har før været utilfreds med banen i Parken, og fredagens oplevelse var tæt på et lavpunkt på den front, mener han.

- Det er meget svært at spille på sådan en bane, det er en af de dårligste baner, vi har haft i Parken.

- Det var meget, meget svært at flytte bolden så hurtigt, som vi gerne ville, men jeg synes, at vi viste kvaliteter på trods af det. Vi vandt jo også 6-0, siger Schmeichel.

Underlaget spillede også en rolle, da en baneløber i slutningen af kampen drønede ind for at ville hilse på den danske målmand.

- Han prøvede at stoppe lige før mig, men så gled han og ramlede ind i mit knæ. Heldigvis skete der ikke noget, siger Schmeichel.