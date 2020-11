Eriksen: Et værre spektakel at være landstræner

Christian Eriksen har svært ved at bevare overblikket over de mange ind- og udskiftninger på det danske landshold.

Eriksen føler med landstræner Kasper Hjulmand, som har været på administrativt overarbejde og isoleret på et hotelværelse fra søndag til torsdag.

- Jeg tror, det er et værre spektakel at være landstræner i øjeblikket med alle de ind- og udskiftninger.

- Respekt for dem, der spillede kampen mod Sverige. De nye mødte op og var stærke. De gav et egentlig godt indtryk alle sammen. Det skal vi tage med videre, siger Eriksen.

Midtbanekreatøren nåede slet ikke at få trænet med holdkammeraterne, inden han skulle spille kampen mod svenskerne.

- Det var meget specielt de første to dage. Personligt mødte jeg ind mandag aften, og jeg havde forestillet mig, at jeg skulle træne tirsdag.

- Men fordi jeg ikke havde fået svar på den prøve, jeg havde fået taget, så måtte jeg ikke træne tirsdag, forklarer han.

De ni spillere, der har været i isolation siden mandag, har det dog endnu værre og får venlige tanker med på vejen af Eriksen. Håbet er, at de alle bliver testet negative fredag og kan træne med igen.

- Jeg kan kun have ondt af alle de spillere, der mødte ind og fik at vide, at de skulle i isolation allerede efter første dag. Det var synd og bittert, for man vil jo virkelig gerne være med på landsholdet.

- Så jeg føler mig som en af de heldige ved at have sluppet for isolation og at sidde på værelset, siger Eriksen.

Søndag tager Danmark imod Island, mens Belgien venter i en udekamp tre dage senere i Nations League.

- Det er to fede kampe, der venter, og vi er ved at bygge noget godt op, siger Eriksen.

Den 28-årige Inter-spiller tænker ikke længere så meget over smitterisikoen, og han føler sig generelt tryg både i Milano og på landsholdet.

- Det er selvfølgelig irriterende, men det er også blevet hverdag, at man bliver testet, og at man undgår så meget kontakt med andre.

- Du tager til træning, og du tager hjem. Og så går du måske en tur med familien, og det er det.

- Der bliver taget rigtig mange foranstaltninger - både her og i min klub, siger han.