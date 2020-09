Eriksen: At knæle skal overhovedet ikke være et problem

Debatten har raset i medierne og blandt meningsdannere og politikere, hvor nogle var for aktionen, mens andre mente, at man skulle afholde sig fra at blande sport og politik.

Men det har i dagevis fyldt meget for det danske fodboldlandshold op til kampen mod Belgien i Nations League.

Det tog omkring ti sekunder, seancen med at knæle.

Christian Eriksen satte efter kampen nogle få ord på aktionen med at knæle, som skulle ses som en protest mod racisme, og som også de belgiske spillere deltog i.

- Jeg tror efterhånden, det er blevet sagt. Jeg kan ikke se, hvorfor det overhovedet skulle være et problem af nogen art. Vi støtter alle kampen mod alle former for racisme.

- Og hvis det kan skabe lidt ekstra fokus, så synes jeg da godt, vi kunne gøre det, siger Eriksen.

Dernæst handlede det ellers om kampen, som Danmark tabte 0-2 foran et tilskuertomt Parken. Og det var slet ikke det samme, forklarede Eriksen.

- Det var kedeligt at synge nationalsangen uden fans i ryggen og omkring os.

- Vi kunne spare vores stemmer. Og det gav noget til os, at fansene var med som et kor i højttaleren i baggrunden, men det er ikke den samme følelse som at gøre det med fans, siger Eriksen.

Midtbanespilleren ærgrede sig også over nederlaget.

- Belgien er et stærkt hold, og det har de vist i flere år. De scorede et tidligt mål, og det tvang os længere frem på banen. Vi kom frem på banen, men vi skulle have skabt mere.

- Hvis vi havde taget nogle klogere beslutninger, så kunne vi være kommet frem til mere. Vi skal lære af den her kamp frem mod næste kamp, siger Eriksen.