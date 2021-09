Erik Sviatchenko: En kamp vi for guds skyld ikke må tabe

- Det er en kamp, vi for guds skyld ikke må tabe, siger Sviatchenko til TV 2 Sport.

- Da de udligner, er det som om, at vi bliver en smule for passive. Men stadig skaber vi chancer, og vores individuelle kvaliteter er nok til at skabe chancer. At tabte 1-3 til det her hold må ikke ske.

Det danske hold kom foran 1-0 på et straffespark i første halvleg, der blev sat ind af Evander. Efter et brændt Braga-straffespark kunne midtjyderne gå til pause ved den stilling.

I anden halvleg blev det hurtigt både 1-1 og 2-1 til Braga. Udligningen blev sat ind efter et endnu straffespark.

- Vi har tre rigtige gode muligheder for at komme tilbage, da vi er bagud 1-2. Efter udvisningen bliver det svært at jagte, siger Erik Sviatchenko.

FCM-stopperen Juninho blev udvist med seks minutter igen, inden Braga lukkede opgøret dybt inde i overtiden.

- Jeg synes ikke, vi må tabe den her kamp. Det er den fornemmelse, jeg har. Vi gør de rigtige ting langt hen ad vejen, men de afgørende situationer går ikke vores vej.

FC Midtjylland har nu blot et enkelt point efter de to første kampe i gruppespillet.

Erik Sviatchenko slår dog fast, at gruppen stadig er åben, og mange kampe venter endnu.

- Objektivt set er det ikke på udebane, men på hjemmebane, vi skal hente pointene.

I gruppens anden kamp vandt Røde Stjerne 1-0 over Ludogorets på udebane. Røde Stjerne topper derfor gruppen med seks point. Braga har tre point, mens Ludogorets er lige med FCM på et point.