Erik Rasmussen stopper som træner i Vendsyssel

Erik Rasmussen ønskede at stoppe efter indeværende sæson, men klubben har valgt at effektuere et trænerskifte omgående.

Derfor bliver det assistenttræner Jens Berthel Askou, som skal føre holdet igennem sæsonens sidste tre ligakampe samt eventuelle playoffkampe om superligaoprykning.

- Sportsligt, har vi vurderet, at det giver bedst mening, at Jens overtager ansvaret allerede nu. Dette under hensyntagen til de resterede kampe i den indeværende sæson samt planlægningen til næste sæson, siger bestyrelsesformand Jacob Andersen.

Vendsyssel ligger aktuelt nummer fire i 1. division. Klubben har to point op til Viborg, der ligger på den yderste plads i playoffzonen.

Erik Rasmussen begrunder ikke, hvorfor han ønsker at stoppe i Vendsyssel.

- Efter noget tids overvejelse har jeg valgt at stoppe i Vendsyssel FF til sommer. Det er med vemodigt hjerte, for jeg har virkeligt nydt min tid i klubben, siger Erik Rasmussen.

Han blev ansat i Vendsyssel i januar 2017 i en dengang nyoprettet funktion som formand for den sportslige ledelse.

En måned senere blev Joakim Mattsson fyret som cheftræner i Vendsyssel og Erik Rasmussen overtog jobbet.

Erik Rasmussen holdt ligesom sin forgænger Vendsyssel højt i tabellen, og klubben kvalificerede sig til playoffkampe om superligaoprykning i foråret 2017, men her tabte nordjyderne til AC Horsens.

Erik Rasmussen har en lang fortid i dansk fodbold. Som træner har han blandt andet stået i spidsen for FC Midtjylland og AGF med blandet succes, mens han som aktiv nåede at spille to landskampe for Danmark.

Gennem flere perioder spillede han med stor succes indendørs fodbold i USA. På grund af sin gode teknik blev han døbt "The Wizard", men på dansk er han ofte refereret under kælenavnet "TryllErik".