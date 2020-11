Erik Hamrén meddeler sit stop dagen før Danmark-kamp

Dagen før landskampen i Nations League mod Danmark meddeler Islands landstræner, Erik Hamrén, at han stopper.

Det vil ske efter Islands kamp ude mod England onsdag.

Island tabte torsdag 1-2 til Ungarn i en afgørende kamp om at komme med til næste års EM-slutrunde. De to ungarske mål blev scoret meget sent i kampen.