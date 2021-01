Erfarne VM-danskere ser substans i forynget landshold

Men selv om den spillemæssige kvalitet svingede faretruende undervejs, kan den hæsblæsende kamp være et vigtigt punkt i udviklingen af et landshold, der har oplevet stor udskiftning op imod VM.

- Vi har lært, at vi er det mesterskabshold, vi gerne vil være. Der er noget substans, selv om der er mange nye med.

- Der er nogle unge, der har fået nogle rigtig store roller, og det har de heldigvis brede nok skuldre til at bære, siger forsvarskæmpen Henrik Møllgaard.

Danmark spillede glimrende før pausen mod egypterne, men tabte grebet i anden halvleg. Da kunne det være gået helt galt, men Møllgaard hæfter sig ved, at holdet formåede at ride stormen af.

- Da vi fik modgang i anden halvleg, viste vi, at vi kan klappe hælene i og stå imod.

- Vi kunne selvfølgelig have evalueret anderledes, hvis det var os, der havde tabt. Men jeg synes, at vi hele tiden formåede at bevare troen på, at vi kunne klare det, siger Henrik Møllgaard.

Målmand og anfører Niklas Landin peger på, at ingen gik i panik, selv om holdets helt centrale figur Mikkel Hansen fik rødt kort i den forlængede spilletid.

- Jeg tror, at de to kampe, vi spillede uden Mikkel, gjorde, at der var lidt mere sikkerhed, selv om vi jo ikke spillede godt i anden forlængelse.

- Men jeg så i folks ansigter, at de vidste, at de kunne gå ind og afgøre kampen uden Mikkel. Det viser, at vi har genfundet en stærk mentalitet, selv om der er kommet mange nye med.

- Og det gavner kun landsholdet, at der kommet nogle finurlige, sjove typer med, siger Niklas Landin.

Før onsdagens kvartfinale havde det danske hold ryddet al modstand af vejen i seks kampe.

Mod Egypten kom holdet for første gang under VM for alvor under pres.

- Der er masser af udvikling i sådan nogle kampe, for vi har aldrig stået i sådan en situation før.

- Vi lavede forfærdelig mange fejl og traf nogle dårlige beslutninger i løbet af kampen, men man kan satse på, at vi har lært meget i de afgørende sekvenser, hvor kampene skal afgøres, siger Niklas Landin.