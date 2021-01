Erfaren finne bliver ny træner i Bjerringbro-Silkeborg

46-årige Westerholm afløser Peter Bredsdorff-Larsen, der til sommer stopper efter syv år på posten.

- Mange har været interesserede i jobbet, og det har bekræftet os i, at Bjerringbro-Silkeborg er en attraktiv klub.

- Flere har gjort et solidt og stærkt indtryk, men i sidste ende var Patrick Westerholm det bedste match i forhold til os, siger Bjerringbro-Silkeborgs direktør, Jesper Schou, i en pressemeddelelse fra klubben.

Westerholm skulle egentlig have stået på sidelinjen i en anden ligaklub, KIF Kolding, i denne sæson.

Kontrakten var underskrevet, men klubben kom i foråret i økonomisk uføre, og aftalen endte med at blive annulleret.

I stedet får han altså ansvaret for klubben, der blev dansk mester i 2016 og lige nu ligger på fjerdepladsen i den bedste række.

- BSH tilhører toppen af dansk herrehåndbold, og de spiller med om medaljerne hvert år.

- Jeg har personligt en ambition om at vinde medaljer, og BSH spiller også europæisk, hvilket jeg finder yderst motiverende. Holdet er også enormt slagkraftigt. Det glæder jeg mig til at arbejde med, siger Patrick Westerholm.

Selv om han er finsk statsborger, har han tilbragt det meste af sit arbejdsliv i dansk håndbold.

Som aktiv spillede han i mere end ti år for Kolding IF og nåede også forbi Skjern og HC Midtjylland, inden han stoppede og i stedet kastede sig over trænerfaget.