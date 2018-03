Enstemmigt DBU reducerer bestyrelse til syv medlemmer

- Et enstemmigt repræsentantskab stemte for forslagene om en række reformer i den politiske struktur i dansk fodbold.

- Det betyder, at DBU's bestyrelse fra marts næste år skal reduceres fra de nuværende 16 til 7 medlemmer, at forretningsudvalget og posten som kasserer nedlægges, samt at der indføres valgperioder, så medlemmer af bestyrelsen maksimalt kan have posten i 12 år, skriver DBU.

For DBU-formand Jesper Møller var det vigtigt, at beslutningen blev truffet i enstemmighed.

- Ønsket om reformer i dansk fodbold kommer blandt andet fra repræsentantskabet, så det er vigtigt med en klar og samlet opbakning til de nye forslag.

- Nu skal vi implementere ændringerne og sikre, at vi hele tiden skaber rammer, hvor alle i fodbolddanmark kan bidrage.

- Det er afgørende for vores arbejde med at udvikle dansk fodbold, både i forhold til flere talenter, flere medlemmer og mange nye tilbud i klubberne, siger Jesper Møller.

Ændringen kommer efter, at en såkaldt politisk kommission har analyseret DBU's struktur. Rapporten slog fast, at en mindre bestyrelse stærkt kan anbefales.

Ni bestyrelsesmedlemmer mister deres poster, og det kommer blandt til at gå ud over DBU's lokalunioner, hvor formændene hidtil har været sikret hver en plads i bestyrelsen.

I fremtiden vil lokalunionerne fra Jylland, Fyn, Sjælland, København, Lolland/Falster og Bornholm skulle enes om at finde en næstformand samt to bestyrelsesmedlemmer til at repræsentere sig i bestyrelsen.

Det blev lørdag også besluttet, at man i DBU vil skabe større diversitet i sammensætningen af bestyrelse og fagudvalg både i forhold til køn og etnicitet.

- Arbejdet skal følge Danmarks Idrætsforbunds (DIF) mål om at have 70/30-kønsfordeling i bestyrelsen, lyder det.