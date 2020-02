Enøjede Carlos Zeca: Vi er et stort hold

FC Københavns anfører, Carlos Zeca, er ikke i tvivl om, hvad 3-1-sejren ude over Celtic i Europa League skal ses som et udtryk for. Nemlig af FCK er et storhold.

- Det kan kun store hold gøre, og vi viste, hvor stort et hold vi er, siger FCK - anfører Carlos Zeca til 6'eren.

Han afslører også, at han i det meste af kampen havde store problemer med synet på venstre øje, efter han fik en bold i hovedet i kampens start.

- Fra omkring det 20. minut spillede jeg uden at kunne se noget på mit venstre øje.

- Jeg ville ikke have bolden for meget, for jeg vidste, at jeg ville miste den, fordi jeg ikke kunne se, men det offer var jeg klar til at gøre.

- Med team spirit gjorde vi det, siger Zeca til 6'eren.

Med 3-1 er FCK videre til ottendedelsfinalerne med sammenlagt 4-2 over det skotske storhold.

En bedre gave kunne FCK-træner Ståle Solbakken dårligt få. Han fyldte 52 år torsdag.

Han mener, at sejren hører til blandt FCK's største præstationer i Europa.

- Vi lavede en heroisk præstation som hold, og vi havde nogle heroiske præstationer på spillersiden.

- Så vi er meget, meget tilfredse, siger Solbakken til 6'eren.

Michael Santos bragte gæsterne foran i Glasgow efter en foræring af hjemmeholdet.

Edouard udlignede på et klodset straffespark begået af Ragnar Sigurdsson syv minutter før tid, før FCK i en hektisk slutfase to gange slog kontra og scorede ved Pep Biel og Dame N'Doye.

Det betyder, at FCK er med i hatten, når der fredag trækkes lod til ottendedelsfinalerne.

Ståle Solbakken ved godt, hvad han ønsker sig i andendagsgave.

- Jeg håber, vi kan få et hold, det realistisk set er muligt at slå, siger han.