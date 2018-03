Enlig dansk deltager vil i top-10 ved vinter-PL

Snowboarderen Daniel Wagner skal deltage i vinter-PL for første gang, og han får æren af at bære den danske fane ved legenes åbningsceremoni - men han er også eneste danske deltager.

Her stiller aarhusianeren op i snowboarddisciplinerne cross og banked slalom.

- Jeg ved, at top-10 er realistisk for mig, og en syvendeplads er mit hidtil bedste World Cup-resultat. Hvis jeg kan nærme mig top-5, vil det være helt fantastisk.

- Jeg er helt sikkert ikke den bedste snowboarder her, men jeg er måske den bedste atlet, og samtidig har jeg en masse rutine, der gør, at jeg er god under det pres, der er til et PL, siger Daniel Wagner ifølge Parasport Danmark.

Chef de mission Michael Møllgaard Nielsen har tiltro til, at Daniel Wagner kan opfylde sin målsætning.

- Det er imponerende, bare det at Daniel Wagner er med her, og man ved aldrig, hvad der kan ske i en konkurrence. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge ham, og jeg er overbevist om, at han kommer til at gøre os stolte, siger Michael Møllgaard Nielsen.

Åbningsceremonien begynder fredag klokken 12 dansk tid.