Englands manager vil ruske op i tamt angreb efter uafgjort

- Det var en frustrerende aften. Vi ved, at vi kan spille bedre.

- Hele holdet - jeg bliver den første - bør se indad. Vi er nødt at forbedre os. Vi gjorde ikke nok for at vinde kampen i aften. Vi havde ikke nok forsøg på mål. Det er vi nødt til at få set på, siger Southgate, der tilføjer, at nabolandet gjorde det svært for englænderne.

- Man er nødt til at anerkende Skotlands præstation. De forsvarede sig modigt og spillede godt, siger manageren.

På trods af det uafgjorte resultat hæfter Southgate sig dog også ved, at England efter sejr i den første gruppekamp mod Kroatien stadig er godt på vej til at kvalificere sig til EM's ottendedelsfinaler.

- Vores første mål (ved EM, red.) er at gå videre fra gruppen, og det er vi stadig på vej til at gøre, siger han.

Hos Skotland er træner Steve Clarke udpræget tilfreds med, at hans hold formåede at løfte sig efter et skuffende hjemmebanenederlag til Tjekkiet i første gruppekamp.

Han sender især roser i retning af bare 20-årige Billy Gilmour, der til dagligt spiller i Chelsea og fredag aften blev kåret til kampens spiller i sin bare tredje landskamp.

- Han er en fantastisk spiller. Jeg har længe sagt, at han er en del af fremtiden for skotsk fodbold.

- Vi vil forsøge at hjælpe ham og lægge låg på forventningerne til ham, men præstationer som den skader ham bestemt ikke, siger Steve Clarke efter kampen.

England og Tjekkiet fører EM's gruppe D med fire point hver, mens Skotland og Kroatien begge har et point.