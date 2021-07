Englands drøm brast da Italien triumferede

Italien trak det længste strå i straffesparkskonkurrencen og jublede kort før midnat søndag over landets første EM-titel siden 1968.

England fik en drømmestart med Luke Shaws flotte mål efter to minutters spil, men Italien åd sig ind i kampen, fik udlignet til 1-1 ved Leonardo Bonucci og sejrede siden i en nervepirrende duel fra straffesparkspletten, hvor Englands drøm brast efter tre misbrugte forsøg.

Italiens målmand Gianluigi Donnarumma blev med to redninger den helt store helt, og han blev kort efter slutfløjtet også kåret til hele EM-turneringens bedste spiller.

En stor milepæl for den 22-årige målmand, der rent teknisk ikke har nogen arbejdsgiver at vende hjem til. Hans kontrakt med AC Milan udløb ved udgangen af juni, og han fortsætter ikke i klubben, men forventes i stedet at blive præsenteret i den franske storklub Paris Saint-Germain inden længe.

Den italienske anfører og forsvarsgeneral, Giorgio Chiellini, hylder Donnarumma og sammenligner ham med en italiensk keeperlegende.

- Jeg er så heldig, at jeg har spillet foran Gianluigi Buffon. Nu spiller jeg foran Gianluigi Donnarumma, og det er lige så trygt. Han er utrolig.

- EM-titlen er en drøm, der går i opfyldelse. Det er magisk, sagde 36-årige Chiellini til ITV efter kampen.

Landstræner Roberto Mancini har fortjent fået en stor del af æren for Italiens opblomstring efter fiaskoen for godt tre år siden, hvor fodboldstormagten helt missede at kvalificere sig til VM-slutrunden i Rusland i 2018.

Han vil dog helst rette fokus væk fra sig selv.

- Drengene er fantastiske. Det her er vigtigt for fansene, sagde en rørt Mancini til RAI efter finalen, der var Italiens 34. kamp i træk uden nederlag.

Italien har efter triumfen i London nu to EM-trofæer ud over sine fire VM-titler.

England var i sin første store finale siden VM-triumfen i 1966, men det blev endnu en skuffelse for landet, hvor den moderne fodbold blev organiseret for langt mere end 100 år siden.

Fodbolden kom heller ikke "hjem" i denne omgang.

Englands landstræner, Gareth Southgate, skiftede de unge offensivspillere Marcus Rashford og Jadon Sancho ind kort før straffesparkskonkurrencen, så de kunne sparke, men satsningen slog fejl.

Begge brændte deres forsøg, og slutteligt afgjorde Donnarumma finalen, da han reddede Englands femte spark fra en tredje ung spiller, Bukayo Saka.

- Jeg valgte mine skytter ud fra, hvad jeg havde set til træning. Det er helt og holdent på mine skuldre, sagde Southgate til BBC om sin fejlslagne beslutning.

Southgate missede i øvrigt selv et afgørende straffespark, da England tabte til Tyskland i EM-semifinalen i 1996 - en anden af Englands lige-ved-og-næsten oplevelser i de 55 år uden trofæer.

Finalen får givetvis også et kedeligt efterspil for de engelske arrangører. Et ukendt antal personer forcerede således sikkerhedsbarriererne omkring Wembley og var på tribunerne til kampen uden billet.