England udtager voldsmistænkt stjerne til kamp mod Danmark

Til trods for forsvarsstjernens verserende sag i Grækenland er han med i landstræner Gareth Southgates trup til udekampene mod Island og Danmark i Nations League.

Opgørene spilles henholdsvis 5. og 8. september.

Manchester United-spilleren Maguire har været i myndighedernes og mediernes søgelys, efter at han i sidste uge blev anholdt på den græske ø Mykonos.

Stopperen blev efterfølgende sigtet for overfald, legemsbeskadigelse, verbale angreb og forsøg på bestikkelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Maguire blev anholdt efter et slagsmål mellem to grupper af turister.

Ifølge politiet blev fire politibetjente ramt af slag i forbindelse med slagsmålet. Lørdag nægtede han sig skyldig i alle anklager ved et indledende retsmøde, hvorefter han blev løsladt.

Retssagen begyndte tirsdag på øen Syros, som er administrativt centrum for gruppen af øer, som Mykonos hører under. Her var Maguire ikke selv til stede.

Også Harry Kane er med i truppen, selv om han er i 14 dages karantæne efter en tur til Bahamas. Kane var i Bahamas, da landet blev føjet til Storbritanniens karantæneliste på grund af risiko for coronasmitte.

De danske forsvarsspillere skal i det hele taget ikke døje med for tunge stænger til kampen i Parken.

De står over for offensive raketter som Jadon Sancho, Raheem Sterling og Mason Greenwood.

Her er hele Gareth Southgates 24 mand store trup:

Målmænd: Dean Henderson, Jordan Pickford og Nick Pope.

Forsvarsspillere: Trent Alexander-Arnold, Eric Dier, Joe Gomez, Michael Keane, Harry Maguire, Tyrone Mings, Kieran Trippier og Kyle Walker.

Midtbanespillere: Phil Foden, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice, James Ward-Prowse og Harry Winks.

Angribere: Tammy Abraham, Mason Greenwood, Danny Ings, Harry Kane, Marcus Rashford, Jadon Sancho og Raheem Sterling.