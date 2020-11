England tillader igen fem udskiftninger - men ikke PL

Trætte spillere i The Championship, League One og League Two i England kan atter se frem til flere muligheder for at blive skiftet ud i kampene.

EFL, som står for de tre ligaer, har valgt at genindføre muligheden for at lave fem udskiftninger i løbet af kampene i de tre rækker under Premier League.

Det skriver EFL på sin hjemmeside.

Da Premier League ikke hører under EFL, må Englands 20 bedste klubber stadig nøjes med at kunne benytte sig at tre udskiftninger i kampene.

Premier League er den eneste af Europas største ligaer, som har valgt at få tilbage til tre udskiftninger til denne sæson.

De ekstra udskiftninger blev tilladt af fodboldens regeludstikkere, Ifab, da ligaerne blev genoptaget efter coronapausen fra marts og flere måneder frem.

Det var et forsøg på at forhindre skader efter en lang kamppause, som blev fulgt op af et tætpakket kampprogram.

Det tætpakkede program rækker også ind i indeværende sæson, og derfor har de fleste ligaer valgt at fastholde muligheden for fem udskiftninger i denne sæson.

Dog ikke Premier League, hvilket blandt andre Liverpool-manager Jürgen Klopp og hans kollega i Manchester City, Pep Guardiola, har kritiseret.