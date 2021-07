England straffes efter kamp mod Danmark

Det Engelske Fodboldforbund (FA) er blevet straffet med en bøde på 223.000 kroner efter chikanen mod Danmark i onsdagens EM-semifinale.

Det oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) lørdag på sin hjemmeside.

Den danske landsholdskeeper Kasper Schmeichel måtte finde sig i, at et laserlys blev rettet mod hans ansigt i det, der viste sig at blive kampens afgørende moment.

I den forlængede spilletid blev England således tildelt et tvivlsomt straffespark, hvor Harry Kane i to omgange scorede på Schmeichel til 2-1, hvilket sendte englænderne videre til finalen.

Ud over brugen af en laserpen fra tilskuerpladserne bliver FA straffet for, at engelske fans buhede under den danske nationalmelodi.

Derudover blev der anvendt pyroteknik under kampen mod Danmark.

Søndag står englænderne over for Italien i kampen om EM-titlen.