England smider kometer hjem før møde med Danmark

De to spillere er mandag blevet smidt hjem fra Englands landsholdslejr efter et brud på coronarestriktionerne. Det bekræfter Englands landstræner, Gareth Southgate, på et pressemøde.

Det danske fodboldlandshold kommer ikke til at stå over for de engelske stortalenter Phil Foden og Mason Greenwood i tirsdagens Nations League-opgør i Parken.

- Desværre fik jeg denne morgen besked om, at to af drengene har brudt coronareglerne i forhold til vores sikre boble. Så vi var nødt til at beslutte hurtigt, at de ikke skulle have nogen interaktion med resten af holdet og ikke måtte træne.

- På grund af procedurerne, som vi skal følge, må de rejse hjem til England hver især, siger Southgate fra pressemødet i Reykjavik inden afgangen til Danmark.

Ifølge engelske medier består regelbruddet i damebesøg på hotelværelset. Det kan landstræneren hverken be- eller afkræfte.

- Intet er sket i de områder, vi kontrollerer på hotellet. Vi er stadig ved at dykke ned i informationen, for jeg fik det først at vide et par timer før træningen, så jeg forsøger stadig at finde ud af detaljerne.

- Det ligger fast, at der er et brud på coronareglerne. De har været naive, og vi har taget den rette beslutning, siger Southgate.

20-årige Phil Foden og 18-årige Mason Greenwood må nu rejse hjem til henholdsvis Manchester City og Manchester United.

Spørgsmålet er, om episoden får betydning for deres fremtid på Englands landshold.

- Det er for tidligt at sige noget om, indtil vi har overblikket over hele episoden. Jeg er selv far til unge voksne, og jeg ved, at de kan begå fejl. Men vi vil ikke komme med undskyldninger på deres vegne, siger Southgate.

- Jeg kender dem ikke så godt, så jeg må tale med dem om det på et senere tidspunkt, tilføjer landstræneren.