England slår kapital af økonomiske muskler

Mens Storbritannien vendte EU ryggen med brexit, så er de engelske fodboldklubber de seneste år gået den modsatte vej på fodboldscenen og har vist, at de i den grad vil have en plads i Europa.

Det samme var tilfældet for to år siden, da Liverpool slog Tottenham 2-0 i finalen. England viser for alvor muskler, mener Morten Bruun, fodboldekspert hos Discovery Networks.

- England står stærkt. Det er da et statement, at Champions League-finalen i to af de seneste tre år har været et internt engelsk anliggende. Det kan man ikke ignorere, siger han.

Trods europæisk fodbolds klart mest lukrative tv-aftale og mangemilliardærer i ejerkredsene flere steder stod Premier League mellem 2009 og 2018 voldsomt i skyggen af Spaniens La Liga i de europæiske turneringer.

Den tid ser ud til at være forbi. De spanske giganter Real Madrid og FC Barcelona er ikke, hvad de var for bare et par år siden, og meget tyder på, at coronapandemien har ramt de to giganters økonomi hårdere end de engelske klubbers ditto.

- Det virker, som om at både Real Madrid og Barcelona hiver lidt efter vejret - også rent økonomisk. På den led afspejler finalen nok også meget godt det aktuelle magtforhold, mener Morten Bruun.

Han tror ikke, at Champions League de næste ti år har otte engelske vindere, men han forventer, at Premier League kommer til at være dominerende i de europæiske turneringer.

- Premier League kommer til at have tre-fire gode bud på en Champions League-vinder de næste sæsoner også, siger Morten Bruun, som egentlig har ventet på denne udvikling i flere år.

- Den økonomisk stærkeste liga bør alt andet lige også være den mest dominerende i europæisk sammenhæng. Der har spanierne samlet set overpræsteret.

- Nu er tingene i vater, på en anden måde end de reelt var, i den lange periode hvor spanske klubhold dominerede.

Han nævner også som årsag, at Premier League i den seneste håndfuld år har tiltrukket sig verdens bedste trænere. Netop to af dem, Pep Guardiola og Thomas Tuchel, er cheferne for de to hold i årets finale.

Sidstnævnte, som overtog Chelsea i løbet af sæsonen, mener da også, at hans hold skal op imod det ypperste, fodbolden kan præstere lige nu.

- Vi skal møde City med Pep ved roret. Det er nok Europas bedste hold lige nu - måske verdens bedste, lyder det fra Tuchel ifølge AFP.

Guardiola kom til City i 2016 med en klar målsætning om at føre holdet til den første CL-titel nogensinde. Ifølge Guardiola er det kun marginaler, som har afholdt klubben fra at nå finalen tidligere.

- Vi er meget det samme hold, som vi har været de andre år, hvor vi er blevet slået ud, siger den spanske træner.

- Det er små detaljer og marginaler, som i år er gået vores vej, mens det tidligere år er gået modstandernes vej.

Sikkert er det, at pokalen med de store ører skal til England lørdag. For trods brexit er engelsk fodbold for alvor stemplet ind i Europa.