England slår Tjekkiet og spiller ottendedelsfinale på Wembley

England slutter dermed på syv point uden at indkassere et mål i gruppespillet, mens Tjekkiet med nederlaget bliver treer med fire point.

Det skete efter en 1-0-sejr over Tjekkiet i gruppefinalen på Wembley.

Det har ikke været lige kønt gennem de tre kampe, men England levede tirsdag op til favoritrollen ved at vinde gruppe D ved EM.

Tjekkerne er dog videre i turneringen som én af de fire bedste treere.

Andenpladsen i gruppen gik til viceverdensmestrene fra Kroatien, der med en 3-1-sejr over Skotland også endte på fire point, men med flere scorede mål end Tjekkiet.

Kroatien skal dermed spille ottendedelsfinale på mandag i Parken i København, mens Skotland er færdige ved slutrunden.

De engelske spillere får til gengæld lov til at blive i London og på Wembley med gruppesejren. Her møder England nummer to i gruppe F i ottendedelsfinalen.

England fik en fremragende start på opgøret.

Raheem Sterling ramte stolpen efter blot to minutter på et lob over målmanden, men ti minutter efter tog den hurtige Manchester City-fløj dog revanche.

Jack Grealish lagde et indlæg over de tjekkiske forsvarsspillere til fjerneste stolpe, hvor Sterling dukkede op og headede bolden i nettet til 1-0 med sit andet EM-mål.

Tjekkiet havde også muligheder i første halvleg, men spillet blev domineret af England.

Det ændrede sig ikke meget efter pausen i en tam anden halvleg uden mål.

Fire nye spillere var med i Englands startellever efter den skuffende uafgjort mod Skotland i seneste kamp.

Holdet fik også en uheldig optakt til tirsdagens kamp, da Mason Mount og Ben Chilwell blev sendt i isolation.

De to spillere var i nærkontakt med Skotlands Billy Gilmour i de to landes kamp fredag. Gilmour er siden testet positiv for coronavirus.

Hverken Mount eller Chilwell er testet positive. De kan stadig træne frem til mandag, hvor deres isolation ophæves, men det bliver ikke sammen med resten af holdet.

De når dog at komme ud af isolationen inden Englands ottendedelsfinale.

I den anden kamp i Glasgow kom Kroatien foran efter 17 minutter ved Nikola Vlasic.

Kort før pause kunne de skotske fans dog juble, da Callum McGregor udlignede til 1-1. Den glæde varede dog kun et kvarter ind i anden halvleg, hvor Luka Modric drønede en yderside op i krydset.

Senere bankede Ivan Perisic det sidste søm i den skotske kiste. Kroatien vandt 3-1 og skal nu møde nummer to i gruppe E i Parken.