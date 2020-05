England må vente minimum tre uger på Premier League

Det betyder, at eksempelvis fodbolden i Premier League tidligst kan rulle igen om tre uger.

Klubberne i Englands bedste fodboldrække mødes mandag for at diskutere genstarten af ligaen, efter at den blev afbrudt for to måneder siden på grund af coronapandemien.

I et 50 sider langt dokument har regeringen beskrevet, hvordan England langsomt kan åbne op. Her nævnes det, at professionel sport tidligst tillades fra 1. juni, og at det vil ske uden tilskuere.

Først "betydeligt senere" kan det komme på tale at åbne de engelske stadioner op for tilskuere, men det kræver, at der er et fald i antallet af coronasmittede.

Premier League, der toppes suverænt af Liverpool, har været suspenderet siden 13. marts.

Mandagens udmelding fra premierminister Boris Johnsons regering passer fint ind i fodboldklubbernes erklærede håb om at kunne genstarte ligaen i juni. Der mangler fortsat at blive spillet 92 kampe.

Flere sportsgrene dyrkes på professionelt plan i England, herunder rugby, der sigter mod en genstart af ligaen i juli. Det samme gør sig gældende med cricket.