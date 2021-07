England har EM's klart bedste defensiv

Englands defensiv har nemlig vist sig at være turneringens stærkeste. Holdet har ikke lukket mål ind under slutrunden og gjorde det heller ikke i de to optaktskampe før EM. De danske spillere ser dog optimistisk på at få brudt den stime i onsdagens EM-semifinale.

Angriberne Kasper Dolberg og Yussuf Poulsen lovpriser Englands stærke defensiv, men de har også en tro på danske mål på Wembley.

- Deres statistik taler for sig selv, det bliver ikke nemt score mål mod dem, men der må simpelthen være mulighed for det. Vi er i stand til at score mål og skabe chancer som hold, lige meget om vi fører bolden op helt nede fra målmanden, eller vi erobrer den højt oppe på banen, siger Kasper Dolberg.

Yussuf Poulsen supplerer:

- Det er flot af England, at de ikke har lukket mål ind i turneringen. Vi ved, at det er muligt at score mod dem, for vi gjorde det i Nations League, siger han med henvisning til de to møder mellem holdene i efteråret.

Her spillede holdene først 0-0 i Parken, før Danmark vandt 1-0 på Wembley efter at have været i overtal i en time. Christian Eriksen blev matchvinder med en scoring på straffespark.

Intet EM-hold i historien er gået igennem et helt europamesterskab uden at indkassere mål, og de danske spillere har ingen intentioner om at hjælpe målmand Jordan Pickford og hans lakajer med at fuldføre den bedrift.

Fem gange er bolden røget ind bag Kasper Schmeichel under EM. Forsvarsspilleren Andreas Christensen ser dog afslappet på, at Danmarks defensive statistik er noget sløjere end englændernes. Det er nemlig også et udtryk for forskellen i de to holds spillestil.

- Jeg ved godt, at vi har lukket flere mål ind, men jeg synes samtidig, at vi har spillet god fodbold. Det er også en del af forklaringen.

- Det er selvfølgelig en god statistik for England, og det gør, at de tror mere på sig selv og er blevet mere komfortable med at være inde på banen, men vi har scoret utrolig mange mål, og det er en af vores store kvaliteter.

- Så med nogle tricks i ærmet så er jeg sikker på, at vi nok skal få puttet en ind, siger Andreas Christensen.

Offensiv har Danmark et overtag med 11 scorede mål, mens englænderne kun har fået nettet til at blafre otte gange.

EM-semifinalen begynder onsdag klokken 21 dansk tid.