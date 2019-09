England håber på nationalt spiller-boost ved brexit

Når Storbritannien forlader EU, kan det blive betydeligt sværere for fodboldspillere fra EU at få arbejdstilladelse i England.

Men for engelsk fodbold kan brexit også være en god nyhed, mener Det Engelske Fodboldforbund (FA).

Hvordan reglerne for arbejdstilladelse udformes, vides endnu ikke. Det afhænger blandt andet af indholdet af en eventuel brexit-aftale.

For Premier League-klubberne kan det blive en ulempe på transfermarkedet, men FA håber, at det vil bane vejen for flere engelske spillere i Premier League.

I øjeblikket skal engelske klubber have mindst otte spillere af egen avl i en trup på 25 mand. FA's tekniske direktør, Les Reed, håber, at antallet af unge spillere fra egen talentafdeling kan stige til 12.

- Min fornemmelse er, at 32-34 procent af spilletiden i Premier League i øjeblikket går til englændere, så det er omkring en tredjedel.

- Det vil vi blive ved med at forbedre. Vi vil ikke have, at der kommer regler, der slår os tilbage til visse perioder i sidste sæson, hvor vi lå på 26-27 procent, siger Reed.

Samtidig er det også vigtigt for FA-direktøren, at Premier League - i hans øjne - bliver ved med at være verdens bedste fodboldliga.

I sidste sæson beviste den bedste engelske fodboldrække sin styrke ved at have fire ud af fire finalister i Europa League og Champions League.

- Nøglen er, at vi skal respektere, at vi har brug for en stærk liga, og vi ønsker, at Premier League skal være en stærk liga, for det er godt for fodbolden i England. At få fire hold i de europæiske finaler kan kun være godt for fodbolden i vores land.

- Vi vil helt klart bevare Premier Leagues status som en attraktiv liga, men samtidig håber vi, at unge engelske spillere kan vise sig frem, siger Reed.

I det nuværende system vurderes en spiller, der stammer fra et land uden for EU, på antallet af landskampe, transfersum, løn og klubhistorik, når en spilletilladelse skal tildeles.

Ud fra de regler vil brexit primært ramme spillere i den lavere ende af transfermarkedet, mens det ikke bør være et problem at gennemføre de største handler.