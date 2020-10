England giver rival-ligaer baghjul på hovedsponsorater

Økonomien i Premier League er langt større end i Europas øvrige topligaer. Og det drejer sig ikke kun om tv-penge.

En undersøgelse fra GlobalData viser, at klubberne i Englands bedste fodboldrække i gennemsnit får næsten det dobbelte for at sætte et firmalogo på spillertrøjen i forhold til til de nærmest rivaler.