England er tæt på vild rekord i Champions League

For fire år siden gik fire engelske klubber videre til knockoutfasen, og den præstation kan altså overgås i år.

Premier League er tæt på at få fem hold videre fra gruppespillet i Champions League. Det er aldrig sket før og vil være engelsk rekord.

Det skyldes, at Manchester United i sidste sæson vandt Europa League, som gav en plads i Champions League-gruppespillet, hvor også Manchester City, Tottenham, Liverpool og Chelsea befinder sig.

To af de engelske klubber - City og Tottenham - har sikret sig billetter til ottendedelsfinalerne, og de tre øvrige - United, Liverpool og Chelsea - er tæt på at avancere inden denne uges kampe.

Tirsdag aften er der mest spænding i Sevilla, hvor Liverpool kan avancere fra gruppespillet. Det kræver en sejr over spanierne, der råder over Simon Kjær og Michael Krohn-Dehli.

Tottenham og Christian Eriksen kan med en sejr ude over Borussia Dortmund sikre sig førstepladsen i gruppe H foran Real Madrid.

I weekenden tabte Tottenham 0-2 ude til Arsenal og mistede et skridt i titelkampen i Premier League. Det skal gå ud over Dortmund, mener Eriksen.

- Vi har brug for at komme tilbage på sporet. Der er så mange kampe, og det handler om, hvordan vi kommer tilbage efter nederlaget. Vi har mentaliteten til at gøre det, siger Eriksen.

City kan snuppe førstepladsen i gruppe F med en sejr hjemme over Feyenoord, hvis Shakhtar Donetsk samtidig ikke vinder ude over Napoli.

City kommer med en stime på 16 sejre i træk på tværs af alle turneringer.

- Det er exceptionelt, men det er tidligt på sæsonen, og vi ønsker at abstrahere lidt fra det og fokusere på den næste kamp, siger City-anfører Vincent Kompany til klubbens hjemmeside.

- Forhåbentlig kan vi fortsætte denne specielle start. Når man rykker grænserne på denne måde, så gælder det om at hele tiden at føle, at man kan opnå endnu mere.

- Vi har ikke vundet noget sølvtøj for det, så derfor er der mange grunde til at tage det roligt omkring det. Forhåbentlig er det blot starten på en smuk historie, siger belgieren.

Lokalrivalerne Manchester United, der har vundet sine fire første gruppekampe, kan onsdag med blot uafgjort ude mod Basel sikre sig videre avancement samt førstepladsen i gruppe A.

Zlatan Ibrahimovic, som lige er kommet tilbage efter en knæskade, går efter alle titler i denne sæson.

- Der er en mulighed for det hele. Vi er stærkere i denne sæson. Vi tror på, at vi kan gøre det. At vinde og hente trofæer, siger United-angriberen.

Chelsea kan med en sejr ude over Qarabag også booke en plads blandt de 16 bedste hold.