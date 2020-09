England-boss efter 0-0 i Parken: Vi burde ikke have spillet

Da landstræner Gareth Southgates landshold kvalificerede sig til EM, skete det med et gennemsnit på mere end 4,5 mål per kamp. De seneste dage er holdets scoringsrate næsten gået i stå i Nations League.

Det engelske fodboldlandshold har de seneste år været vant til at score masser af mål.

Tirsdag spillede England 0-0 mod Danmark i Parken, og få dage forinden blev Island slået med 1-0 på udebane.

Gareth Southgate vurderer, at det til dels skyldes, at spillerne ikke er i topform.

- Spillernes fysiske forfatning har haft stor indflydelse. Vi burde ikke have spillet.

- Det giver hverken mening for klubberne eller landsholdene, siger Gareth Southgate om de to Nations League-kampe.

Han henviser til, at flere nationale ligaer ikke er kommet i gang.

Den engelske Premier League begynder først i den kommende weekend.

- Jeg er glad for alt det, som spillerne i truppen har været i stand til at levere. Vi har fået fire point. Vi ville gerne have haft seks, men det er i vores egne hænder nu før vores kampe på Wembley, siger Southgate.

Om en måned tager England imod både Danmark og Belgien i Nations League. I november venter der en udekamp mod Belgien, inden Island kort efter besøger London.

Belgien topper Nations Leagues gruppe 2 med seks point foran England med fire. Danmark har et point, mens Island er sidst.

Det bedste hold i gruppen kvalificerer sig til et afsluttende finalestævne, hvor der kæmpes om Nations League-titlen.